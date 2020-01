Hans Zimmer gaat de soundtrack componeren van de nieuwste James Bond-film, zo maakt hij dinsdag op Twitter bekend. De componist, die eerder muziek voor onder meer Gladiator en Interstellar maakte, vervangt Dan Romer.

Het nieuws wordt drie maanden aangekondigd voor de release van No Time to Die, de 25e Bond-film. Thomas Newman verzorgde de muziek voor Spectre en Skyfall, de meest recent uitgekomen Bond-films. Romer was aanvankelijk aangesteld als zijn opvolger, maar hij trok zich wegens "creatieve verschillen" terug.

Wie het themanummer gaat zingen van No Time to Die is nog niet bekend. Geruchten gaan dat het mogelijk gaat om Dua Lipa of Billie Eilish. Woordvoerders van de zangeressen kunnen deze geruchten niet bevestigen. Als de achttienjarige Eilish inderdaad de nieuwe 'Bond-zangeres' wordt, dan is zij hiermee de jongste artiest ooit die een Bond-nummer verzorgt

Nieuwe film komt 3 april uit

Het nieuwe deel van James Bond is vanaf 3 april te zien in de bioscoop. Het is de laatste film waarin acteur Daniel Craig te zien zal zijn in de rol van de beroemde geheim agent.

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) zal de rol van schurk op zich nemen. Léa Seydoux speelt opnieuw de rol van Madeleine Swann en Ralph Fiennes keert eveneens terug als zijn personage M. De Cubaanse actrice Ana de Armas (Knives Out) zal te zien zijn als de nieuwe Bondgirl.

In No Time to Die is Bond met pensioen en geniet hij van een rustig leven op Jamaica. Dit is echter maar van korte duur; zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA duikt op om hem om hulp te vragen. '007' moet een gekidnapte wetenschapper redden, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.