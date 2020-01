De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten (39) is opnieuw genomineerd voor een Oscar. De uit Friesland afkomstige Tuiten maakt kans op de filmprijs voor zijn bijdrage aan de sprookjesfilm Maleficent: Mistress of evil met Angelina Jolie in de hoofdrol. In gesprek met NU.nl laat Tuiten maandag weten erg vereerd te zijn en uit te kijken naar de bekendmaking van de uiteindelijke winnaar. Bovendien gaat de make-upartiest in 2020 opnieuw samenwerken met Jolie.

In 2018 was de in Los Angeles woonachtige en vanuit zijn eigen studio werkzame Tuiten ook al in de race voor een Oscar voor zijn grimewerk in de film Wonder. De Academy Award ging toen aan zijn neus voorbij en werd in de wacht gesleept door Kazu Hiro. Die verzorgde de metamorfose van de Oscar-winnende Gary Oldman tot Winston Churcill in de film Darkest Hour. Hiro is nu opnieuw zijn belangrijkste concurrent, want de Japanner is wederom genomineerd, ditmaal voor zijn bijdrage aan de film Bombshell.

Tuiten keek de uitzending waarin de nominaties bekend werden gemaakt niet rechtstreeks op televisie. In Los Angeles is het negen uur vroeger dan in Nederland, waardoor Tuiten het nieuws hoorde toen hij wakker werd: "Ik lag nog in bed want ik had me voorgenomen om niet live te kijken. Ik dacht 'als die telefoon begint te trillen dan weet ik het wel'. En dat gebeurde dus om 5.30 uur."

'Ben verrast maar vind het niet minder spannend dan eerste keer'

De nominatie kwam voor Tuiten als een verrassing. "Ja, toch wel. Ik had eerst niet verwacht dat we het zouden halen. Als het dan toch zo blijkt te zijn, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Ik ben zeker verrast maar vind het niet minder spannend dan de eerste keer. Het is een enorme eer om voor de tweede keer genomineerd te worden. Maar ik was er eigenlijk niet eens zo mee bezig. Ik kreeg onlangs nog wel een mailtje van iemand waaruit bleek dat ik misschien toch weer kans maakte. Toen begon het toch wel weer te kriebelen."

Over zijn winstkansen durft Tuiten weinig te zeggen: "Er zijn zoveel goede films. Ik denk dat Kazu Hiro met Charlice Theron als actrice die voor Bombshell zelf ook in de race is voor een Oscar een goede kans maakt. Dat geeft toch wat meer draagvlak. Maar Joker kan 'm ook winnen. Je weet het niet: Maleficent: Mistress of evil is wel de enige fantasiefilm die genomineerd is. We zien het wel. Een nominatie is ook al mooi en een derde nominatie zal er ook nog wel komen."

Tuiten, die voor Maleficent: Mistress of evil samenwerkte met Angelina Jolie, is al weer druk bezig met nieuwe projecten: "Samenwerken met Angelina was geweldig. Er zitten al weer wat projecten in de pijplijn voor dit jaar waarbij we ook samen weer wat gaan doen, maar daar kan ik nog niets over zeggen. Verder zit er nog veel meer leuks aan te komen. We zijn bovendien net klaar met Ghostbusters. Die film komt ook dit jaar uit, dus dat is ook weer iets om naar uit te kijken."