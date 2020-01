De automobiliste met wie Aart Staartjes vrijdag in botsing kwam, is niet schuldig bevonden aan het ongeval. Een politiewoordvoerder van de regio Noord-Nederland meldt na berichtgeving van onder meer Shownieuws aan NU.nl dat de acteur de auto waarschijnlijk over het hoofd heeft gezien.

De woordvoerder laat weten dat de automobiliste een normale snelheid had, heeft geprobeerd te remmen en probeerde om de brommobiel te ontwijken, maar dat een botsing niet meer te voorkomen was.

De 81-jarige acteur kwam vrijdagmiddag in Leeuwarden met zijn brommobiel in botsing met een auto, nadat hij de straat op wilde rijden. Hij overleed zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Hij was vooral bekend als de wat norse meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.