Het nieuwe seizoen van de sciencefictionserie Westworld is vanaf 15 maart te zien bij HBO. Dat maakte de betaalzender maandag bekend met een mysterieus promofilmpje op YouTube.

Het derde seizoen van de HBO-serie telt acht afleveringen. Onder anderen Evan Rachel Wood, Tessa Thompson en Thandie Newton maken hun rentree. Aaron Paul (Breaking Bad) is aan de cast toegevoegd.

De eerste aflevering is extra lang en duurt zeventig minuten. De teaser op YouTube toont een tijdlijn met rampen die de wereld in de toekomst te wachten staan. Het derde seizoen is korter dan de eerste twee, want die telden allebei tien afleveringen.

De eerste twee seizoenen van de sciencefictionserie, waarin ook de Nederlandse actrice Katja Herbers te zien is, waren een grote hit met een gemiddeld aantal kijkers van tien miljoen per aflevering.

In de serie, die zich afspeelt in een technologisch geavanceerd themapark dat wordt bevolkt door androïden, spelen onder anderen ook Ed Harris en Anthony Hopkins. Het is niet bekend of Herbers ook in seizoen drie te zien zal zijn.