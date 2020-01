Heb je altijd al willen weten hoe het leven van een politieagent bij de speciale eenheid is? Of hoe de bontkraag van je jas eigenlijk gemaakt wordt? De antwoorden vind je in De Parate Eenheid en Bont Girl, twee van de nieuwe titels die nu te zien zijn op Videoland.

Series

De Wondere Wereld van Chocolade

Altijd al benieuwd geweest hoe je favoriete chocoladereep gemaakt wordt? Deze documentaire duikt in het productieproces van 's werelds grootste en bekendste chocoladefabrieken. Zo krijg je de geschiedenis te zien en leer je wat er allemaal komt kijken bij het maken van chocolade.

Team Parate Eenheid

Arend leidt het team van de speciale eenheid en dat is heel divers. Zo vinden ze volautomatische wapens, harddrugs, en worden ze ingezet bij rellen. In deze reportageserie volgen we de eenheid en krijgen we tot in detail te zien hoe de teams te werk gaan. Kortom, een spannende kijk in het werk van de best getrainde politieteams van het land.

Slutever - seizoen 2

Karley Sciortino duikt als 'sexpert' in de wereld van seks. In dit nieuwe seizoen zien we haar VR-porno ontdekken, onderzoekt ze of het mogelijk is om een open relatie te hebben zonder jaloezie, en kijkt ze wie er verantwoordelijk zijn voor het onderwijzen van de jeugd over seks én hoe ze dat doen.

Bont Girl

In deze documentaire zien we hoe Famke Louise in China undercover gaat bij bontfokkers. Zo legt ze de verschrikkelijke praktijken bloot die daar aan de orde van de dag zijn. Na dit bezoek aan de bontindustrie hoeft Famke zelf in ieder geval geen bont meer te dragen.

76 Famke Lousie emotioneel in trailer documentaire Bont Girl

Spitsbroers

Twee Vlaamse broers hebben dezelfde droom: profvoetballer worden. In deze Belgische dramaserie zien we hoe de broers en hun vrienden in een vierdeklasseploeg spelen. In hoeverre lukt het ze om hun droom werkelijkheid te maken? En zal het beide broers lukken? Beide seizoenen verschijnen volledig op Videoland.

Films

Divergent

In een dystopisch Chicago is de maatschappij verdeeld in facties. Wanneer kinderen zestien jaar worden, moeten ze kiezen bij welke politieke groepering ze willen horen. Maar wat gebeurt er als je niet in de bestaande facties past? Dit overkomt Tris en ze komt erachter dat er plannen zijn om haar en iedereen die buiten de facties valt te vermoorden. Waarom zijn deze Divergents zo gevaarlijk? De gehele trilogie is vanaf nu te bekijken op Videoland.

Voor meer van Divergent-acteur Theo James kijk je de thriller Lying & Stealing.

150 Bekijk hier de trailer van de actiefilm Divergent

Toch niet zo'n thuiskijker? Dit zijn de bioscoopreleases van januari 2020!