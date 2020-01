Joker, Once Upon a Time.. In Hollywood en The Irishman zijn de grootste kanshebbers tijdens de uitreiking van de Oscars, is maandag bekendgemaakt. De 92e editie van de Academy Awards vindt op 10 februari plaats.

Alle drie de films sleepten ruim tien nominaties binnen in uiteenlopende categorieën. Alle drie zijn ze genomineerd voor beste film en maken de regisseurs kans op een beeldje voor beste regie.

In de categorie beste film maken naast de drie eerder genoemde films ook Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story , 1917 en Parasite kans. Netflix heeft hoge ogen gegooid bij de nominaties: onder andere The Irishman, Marriage Story en The Two Popes zijn van de streamingdienst.

Scarlett Johansson kreeg twee nominaties: voor haar hoofdrol in Marriage Story en haar bijrol in Jojo Rabbit. In de categorie beste actrice in een hoofdrol neemt ze het op tegen Cynthia Erivo (Harriett), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) en Renee Zellweger (Judy). In de categorie voor beste bijrol neemt ze het op tegen Laura Dern (Marriage Story), Margot Robbie (Bombshell), Kathy Bates (Richard Jewell) en Florence Pugh (Little Women).

Beste acteur in een hoofdrol en bijrol

Leonardo DiCaprio kreeg een nominatie voor zijn rol in Once Upon a Time... In Hollywood. In de categorie voor beste acteur in een hoofdrol neemt hij het op tegen Antonio Banderas (Pain & Glory), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) en Jonathan Pryce (The Two Popes).

In de mannelijke categorie voor beste acteur in een bijrol zijn twee acteurs uit The Irishman genomineerd: Al Pacino en Joe Pesci. Verder zijn ook Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes) en Brad Pitt (Once Upon a Time... In Hollywood) genomineerd.

Tijdens de uitreiking in februari maakt ook een Nederlander kans op een Oscar: Arjen Tuiten. Hij is genomineerd voor zijn grimeurwerk in Maleficent 2.