Hadewych Minis, die ook in het derde seizoen van misdaadserie Hollands Hoop te zien is, vindt haar rol in de serie een van de heftigste en gaafste rollen die ze ooit heeft gespeeld.

De 43-jarige actrice speelt de rol van Liesbeth Kooistra, een bikkelharde weduwe. "Ik heb al mijn ijdelheid laten varen", zegt Minis in gesprek met NU.nl.

"Dat was bevrijdend, maar toen ik het terugzag, schrok ik wel. Wie is die vrouw? Het was heftig om te zien, want meestal herken je ergens jezelf wel in het personage dat je speelt. Nu zag ik hoe ik eruit zou zien als het slecht met me gaat."

Minis' personage krijgt in het tweede seizoen te maken met een zuurstoftekort, waardoor ze in het derde seizoen in een rolstoel zit. "Ik merkte dat mensen, zowel medespelers als de crew, me daardoor anders behandelden", aldus de actrice. "Ik ben altijd een beetje de grappenmaker op de set, maar met deze rol was ik rustiger en teruggetrokkener dan anders."

Zegers: 'Mijn intrede zorgt voor de nodige ophef'

Een nieuw personage dat zijn opwachting maakt in de derde en tevens laatste reeks van de serie is Rinus, gespeeld door Chris Zegers. "Mijn intrede zorgt voor de nodige ophef", stelt de 48-jarige Zegers, die zijn personage omschrijft als een "neohippie".

"Ik speel iemand met een visie, die heel ruimdenkend is en een succesvol ondernemer. Een Richard Branson-achtig type met een vernieuwende kijk op de wereld. Rinus komt ineens terecht in de wereld van Fokke (hoofdpersonage, gespeeld door Marcel Hensema, red.) en dat zorgt voor ophef. Het zijn twee werelden die met elkaar botsen."

Zegers noemt de serie, die onder meer werd bekroond met een Gouden Kalf voor beste televisiedrama, uniek in zijn soort. "Je weet steeds niet wat er gaat gebeuren. Het is zo intelligent geschreven en de personages zijn zo eigen."

Kim van Kooten en Marcel Hensema in Hollands Hoop (foto: Jur Osten).

Van Kooten: 'Als je het beeld stilzet, zie je schilderijtjes'

Hollands Hoop draait om psychiater Fokke, die met zijn gezin terechtkomt op een verlaten boerderij en langzaam maar zeker verwikkeld raakt in de drugswereld. Zijn vrouw, gespeeld door Kim van Kooten, gaat daar ook een steeds grotere rol in spelen.

"In het derde seizoen gaat ze heel fanatiek meedoen met Fokke", vertelt Van Kooten. "Ze wil net zoveel macht als hij. Ze vindt hem soft en treedt op als een soort Lady Macbeth die haar man wil aanzetten tot moorden, maar toch zit er nog een restje spiritualiteit in haar dat ze niet wil loslaten. Ze doet de meest verschrikkelijke dingen en denkt dat met twintig minuten mediteren weer goed te maken."

Dat de serie ondanks de soms absurde gebeurtenissen geloofwaardig blijft, vindt ook Van Kooten knap. Ze noemt het de verdienste van het duo dat de regie en het script verzorgt: Dana Nechushtan en Franky Ribbens. "Ze zijn allebei superperfectionistisch en dat uit zich niet alleen in het script, maar ook in bijvoorbeeld het licht, het camerawerk en de artdirection. Als je het beeld stilzet, zie je schilderijtjes. Met het beperkte budget dat ze hebben, ziet Hollands Hoop er ontzettend rijk en vet uit, en dat vind ik heel bijzonder."