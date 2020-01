Once Upon a Time ... in Hollywood is zondag bij de uitreiking van de Critics' Choice Awards uitgeroepen tot beste film. Naast de door Quentin Tarantino geregisseerde film vielen ook acteurs Joaquin Phoenix en Renée Zellweger in de prijzen bij de jury die bestaat uit zo'n 250 recensenten.

Phoenix won beste mannelijke hoofdrol in ontvangst voor zijn acteerprestatie in Joker. Zellweger nam een prijs in ontvangst voor haar hoofdrol in Judy, over het leven van actrice Judy Garland.

Once Upon a Time ... in Hollywood won ook in de categorie beste mannelijke bijrol. Brad Pitt ontving hiervoor de prijs. Laura Dern won beste vrouwelijke bijrol voor Marriage Story.

De prijs voor beste regie ging naar twee films. Regisseurs Bong Joon Ho (voor Parasite) en Sam Mendes (voor1917 ) deelden de eer.