De televisieserie over de moordzuchtige pop Chucky is sneller te zien dan verwacht. De Amerikaanse zender Syfy heeft een straight-to-series order uitgevaardigd, waardoor een pilot op basis van blind vertrouwen terzijde is geschoven, schrijft Variety zaterdagavond.

In plaats daarvan belooft Syfy een onbekende hoeveelheid afleveringen en seizoenen te tonen. Het is niet duidelijk om hoeveel producties het gaat.

Ongeveer een jaar geleden verwierf de zender de televisierechten van de moordzuchtige pop. Bedenker Don Mancini en tekenaar David Kirschner kregen de verantwoordelijkheid om een serie in elkaar te zetten.

Het duo belooft "een nieuwe unieke kijk" op Chucky te geven en de mythologie verder uit te bouwen en te verdiepen.

'Moordzuchtige pop zet rustig Amerikaans dorp op zijn kop'

Het verhaal lijkt op de iconische horrorfilm Child's Play uit 1988. De moordzuchtige pop wordt gevonden bij een straatventer, waarna een idyllisch Amerikaans dorpje uit het niets het decor wordt van een aantal gruwelijke moorden.

Nederlandse kijkers die de serie ten koste wat het kost willen zien, kunnen hun hoop vestigen op bijvoorbeeld Netflix. De streamingdienst nam in het verleden vaker rechten van shows over van Syfy, zoals het geval was bij Nightflyers en The Expanse.