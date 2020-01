Aart Staartjes is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeluk, meldt de familie aan persbureau ANP. De 81-jarige acteur kwam vrijdagmiddag in Leeuwarden met zijn brommobiel in botsing met een auto.

Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Hij was vooral bekend als de wat norse meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.

In de jaren zeventig was Staartjes bedenker en samensteller van taboedoorbrekende kinderprogramma's als De Stratemakeropzeeshow en J.J. De Bom Voorheen de Kindervriend, waar hij ook in acteerde. Hij speelde rollen in Het Klokhuis en was jarenlang verslaggever voor de nationale intocht van Sinterklaas.



Onder meer Hakim Traïda, die Hakim speelde in Sesamstraat, reageert verdrietig en dankbaar in een bericht op Facebook. Hij noemt hem "de man die mij een straatje verder heeft gebracht. Van de straat naar Sesamstraat." Hoewel ze elkaar niet vaak gezien hadden de afgelopen jaren, blijft Traïda Staartjes eeuwig dankbaar. "Ik hou van je en ik zal je altijd missen. Zoals iedereen in Nederland."

Van onderwijzer naar toneelschool

Staartjes werd op 1 maart 1938 geboren in Nieuwendam en groeide op in een gezin met oudere broer en jongere zus. Staartjes begon op de kweekschool voor onderwijzers, daar stapte hij echter al snel over naar de toneelschool in Amsterdam. Na zijn eindexamen in 1961 speelde hij bij diverse toneelgezelschappen.

Staartjes is tweemaal getrouwd en laat vrouw Hanna en drie kinderen uit zijn eerste huwelijk achter.