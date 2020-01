Justin Chambers vertrekt na vijftien jaar uit de Amerikaanse ziekenhuisserie Grey's Anatomy, meldt Deadline vrijdag. De acteur vertolkte de rol van dokter Alex Karev.

Chambers zal voor het laatst te zien zijn in het zestiende seizoen, dat momenteel uitgezonden wordt in Amerika.

Hij is een van de laatste vier oorspronkelijke acteurs die al vanaf de eerste aflevering in 2005 in de serie te zijn. De andere drie acteurs zijn Ellen Pompeo (Meredith Grey), James Pickens Jr. (Richard Webber) en Chandra Wilson (Miranda Bailey).

"Er zal nooit een goed moment zijn om afscheid te nemen van een serie en een rol die zo bepalend zijn geweest in deze laatste vijftien jaar van mijn leven", zegt de 49-jarige acteur in een statement.

"De laatste tijd voel ik echt de behoefte om wat meer afwisseling te brengen in mijn rollen en carrièrekeuzes. En, nu ik vijftig word en gezegend ben met een ongelooflijke echtgenote en vijf fantastische kinderen, is die tijd gekomen", aldus Chambers.

De acteur sluit af met een bedankje aan zijn collega's, zender ABC en de Grey's Anatomy-fans.