Penoza-maker Diederik van Rooijen heeft een grote internationale kinderserie gemaakt. Met Vampieren in de nacht wilde de regisseur iets episch neerzetten én kinderen serieus nemen.

"Een kinderserie benader ik niet anders dan een serie voor volwassenen. Natuurlijk wordt het niet zo bloederig en ga je anders met schrikmomenten om, maar ik vind het belangrijk kinderen net zo serieus te nemen als hun ouders. Ik wil geen kinderlijke televisie maken, daar was ik zelf ook niet naar op zoek als tienjarige. Toen miste ik spanning en iets engs op televisie. Als ik nu kind was geweest, had ik deze serie wel willen kijken en ook nu kijk ik er met veel plezier naar", aldus de regisseur en scenarioschrijver in gesprek met NU.nl.

In Vampieren in de nacht wordt het verhaal verteld van vijf strijdende vampierfamilies die moeten samenkomen om te kunnen overleven. De Engelstalige serie is een grote internationale productie, met medewerkers en acteurs uit heel Europa en opnamelocaties in Kroatië, Litouwen, Noorwegen en Letland. Maar Van Rooijen werkt ook weer samen met Penoza-actrice Monic Hendrickx en Anna Drijver en Benja Bruijning hebben ook een rol.

'Je wordt uitgedaagd en mag meedenken'

Ook actrice Sallie Harmsen, die de laatste jaren veel in het buitenland werkt, heeft een rol in de serie. De samenwerking met Van Rooijen was voor haar een belangrijke voorwaarde om ja te zeggen. "Ik heb altijd al met hem willen werken, ik ken Monic vrij goed en die is altijd zo positief over hem. Je wordt door Diederik uitgedaagd en daar zoek ik naar in een rol. Je mag meedenken, je mag steeds iets anders proberen."

De actrice past haar manier van werken niet aan als ze voor kinderen acteert. "De serie wordt geschikt voor kinderen omdat er gekeken wordt naar de verhaallijn, naar de manier waarop je dingen in beeld brengt. Maar ik leef me net zo in als altijd. Ik probeer na te gaan waarom mijn personage Tonka bepaalde dingen doet, leer me haar gewoontes aan. Als ik dat anders zou gaan doen omdat ik het voor kinderen maak, zou ik ze niet net zo serieus nemen als volwassenen. Dat wil ik niet."

Samenwerken met kinderen

Werken met kinderen, uit wie het grootste deel van de cast bestaat, is wel anders. Ze nemen hun werk net zo serieus als hun volwassen collega's, zo vindt Van Rooijen, maar hij werd vaker verrast. "Elf kinderen werkten zo'n 108 dagen met ons aan dit project. Dan word je een familie en leer je elkaar goed kennen. En dan nog kunnen ze me verrassen: kinderen geven soms zo'n andere reactie dan je verwacht. Dan is het een soort cadeautje op de set."

Met Vampieren in de nacht, of Heirs in the Night zoals de serie internationaal wordt genoemd, wilde Van Rooijen iets "episch" neerzetten. "Ik heb altijd al iets met dit genre willen doen en dat ik dat nu op deze schaal mag doen, vind ik echt geweldig. De ambities zijn heel groot en ik ben nu al aan het monteren aan het tweede seizoen. Er ligt veel vertrouwen in, dat is fijn werken."

Vampieren in de nacht is wekelijks te zien om 19.50 uur op NPO Zapp