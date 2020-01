De Braziliaanse comedy The First Temptation of Christ mag in haar thuisland toch in het aanbod van Netflix blijven staan. Donderdag werd bekend dat een rechter de film had verboden, maar die uitspraak heeft het Braziliaanse hooggerechtshof nu teruggedraaid, meldt de BBC vrijdag.

Het hooggerechtshof laat weten dat de vrijheid van meningsuiting fundamenteel is in een democratie. "Men mag er niet van uitgaan dat satire de waarden van het christelijk geloof, dat al tweeduizend jaar bestaat en waar de meerderheid van het Braziliaanse volk zich aan vasthoudt, kan verzwakken."

In Brazilië verschenen boze reacties van christenen na het verschijnen van de film, waarin Jezus een liefdesrelatie met een man heeft. Twee miljoen mensen tekenden een petitie om de comedy van Netflix te laten verwijderen. Het productiebedrijf werd daarnaast bekogeld met molotovcocktails.

Eduardo Bolsonaro, de zoon van de homofobe Braziliaanse president Jair Bolsonaro, noemde de film "troep" en zei dat de filmmakers niet representatief zijn voor de Braziliaanse samenleving.