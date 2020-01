Mark-Paul Gosselaar komt definitief terug voor het vervolg op de jaren negentig-serie Saved by the Bell. Dat maakt de acteur bekend tijdens een evenement van zender ABC, meldt de Pittsburgh Post-Gazette vrijdag.

In september 2019 werd al bekend dat de hitserie in ieder geval met acteurs Mario Lopez en Elizabeth Berkley terug zou keren. De terugkeer van tieneridool Gosselaar, inmiddels 45 jaar, liet nog op zich wachten.

Het personage van de Nederlands-Amerikaanse Gosselaar, Zack Morris, is in de nieuwe serie de gouverneur van Californië. Hij raakt in opspraak omdat hij te veel scholen voor lage inkomens laat sluiten en probeert het tij te keren door getroffen leerlingen naar de beste scholen te sturen. Daaronder zit Bayside High, de middelbare school waar de originele reeks uit de jaren negentig zich afspeelde.

Saved by the Bell werd uitgezonden van 1989 tot 1993 en draaide om een groep middelbareschoolleerlingen die met typische tienerproblemen te maken kregen. Eerder volgden er al twee spin-offseries, waar Gosselaar ook in te zien was.