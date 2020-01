Scott Derrickson, de maker van succesfilm Doctor Strange, is niet meer als regisseur betrokken bij het vervolgdeel. De filmmaker maakt dat zelf bekend via een bericht op Twitter.

"Marvel en ik hebben samen besloten om onze wegen te laten scheiden bij Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, vanwege creatieve meningsverschillen", schrijft Derrickson. "Ik ben dankbaar voor onze samenwerking en blijf bij het project betrokken als uitvoerend producent."

In het kort houdt dat in dat de maker verantwoordelijkheid blijft houden over het financieringsgedeelte, maar niet meer over de inhoud van de film. Derrickson had eerder laten weten dat het vervolgdeel van Doctor Strange een horrortint zou krijgen. Of dat nu ook het breekpunt is geweest, is verder niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat een regisseur van een Marvel-film opstapt vanwege creatieve meningsverschillen. Zo vertrok Edgar Wright als regisseur van Ant-Man, die uiteindelijk door Peyton Reed werd geregisseerd. Wie Doctor Strange: In the Multiverse of Madness nu gaat regisseren, is nog onbekend.

Doctor Strange, over een neurochirurg die na een ongeluk kennismaakt met een multidimensionale wereld, bracht wereldwijd 677 miljoen dollar (609 miljoen euro) op. Het titelpersonage, gespeeld door Benedict Cumberbatch, verscheen daarna nog twee keer in de populaire Avengers-films. Het laatste deel daarvan, Endgame, behaalde in 2019 de hoogste bioscoopopbrengst aller tijden.