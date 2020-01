Acteur Edd Byrnes, meest bekend van zijn rol als Vince Fontaine in de musicalfilm Grease, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt TMZ.

Byrnes overleed onverwacht in zijn woonplaats Santa Monica aan een natuurlijke dood. Naast Grease was de acteur ook te zien in verschillende televisieshows zoals Charlie's Angels, Fantasy Island, Married… With Children, Murder, She Wrote, Maverick en The Love Boat.

Byrnes laat zijn echtgenote Catherine Gross en zoon Logan achter. Zijn zoon deelde een emotioneel bericht op twitter naar aanleiding van het overlijden van zijn vader: "Diep verdrietig laat ik weten dat mijn vader, Edd Byrnes is overleden. Hij was een fantastische man en een van mijn beste vrienden."