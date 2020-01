De alom geprezen film Parasite wordt een miniserie. Na een biedingsoorlog tussen verschillende streamingdiensten, lijkt HBO de serie te gaan maken. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De film won vorig jaar de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes en is genomineerd voor een Oscar op de aankomende uitreiking. Schrijver en regisseur Bong Joon Ho gaat voor deze miniserie samenwerken met Adam McKay, wiens recente werk, The Big Short and Vice, meerdere Award nominaties in de wacht sleepte en waarvan het HBO drama Succession onlangs een Golden Globe voor beste dramaserie won.

Parasite is een Zuid-Koreaanse tragikomische film en volgt de arme maar sluwe Kim-familie die in de rijke levens van hun werkgevers infiltreert. Of de miniserie een vervolg op de film gaat zijn, of een Engelse vertaling van het bestaande verhaal, is nog niet bekend.