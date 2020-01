Er worden nog minstens drie nieuwe seizoenen van de serie American Horror Story gemaakt. The Hollywood Reporter meldt dat omroep FX dit heeft bevestigd tijdens de Television Critics Association.

Het nieuws betekent dat er in ieder geval dertien seizoenen van de serie worden gemaakt. Er zijn er inmiddels negen verschenen, waarvan 1984 de laatste was. Een tiende seizoen was al eerder aangekondigd en is momenteel in de maak.

American Horror Story is een serie gemaakt door Ryan Murphy en Brad Falchuk, waarbij in elk seizoen een nieuw verhaal met andere personages wordt neergezet. Wel keren vaak dezelfde acteurs terug. Zo speelden Sarah Paulson en Evan Peters in het merendeel van de seizoenen en waren ook Jessica Lange, Emma Roberts en Cheyenne Jackson meermaals te zien.

American Horror Story was voor het eerst in 2011 te zien. Sindsdien werd de serie al 95 keer genomineerd voor een Emmy, waarvan er zestien verzilverd werden.