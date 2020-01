De absurdistische komische televisieserie Toren C stopt na zeven seizoenen. Dat maakten bedenkers en hoofdrolspelers Margôt Ros en Maike Meijer donderdag bij De Wereld Draait Door bekend.

Na zeven seizoenen vinden Ros (54) en Meijer (52) het tijd voor iets nieuws. Het nieuwe seizoen liet drie jaar op zich wachten. Deze tussenstop zorgde ervoor dat de actrices opnieuw naar hun eigen materiaal keken, om uiteindelijk tot de conclusie te komen graag iets nieuws te willen maken en zichzelf opnieuw te willen uitdagen.

De reden van de pauze, was dat Ros drie jaar geleden achter de schermen bij een voorstelling gewond raakte toen zij haar hoofd stootte aan een decorstuk. Ze liep een hersenschudding op en is daar nog steeds van aan het herstellen. "Gelukkig kan ik inmiddels wel weer aan het werk", zegt Ros.

Fans hoeven niet bang te zijn dat het nieuwe werk heel veel zal verschillen van het oude. "We hebben nog steeds dezelfde humor, dus misschien heet het straks wel Toren A of Toren X, maar we gaan nieuwe dingen maken en dus stoppen met Toren C", aldus het duo.

Toren C werd in het najaar van 2008 voor het eerst uitgezonden op Nederland 3. Het nieuwe en laatste seizoen telt zeven afleveringen en is iedere zondag te zien om 21.40 uur op NPO3.