Een Braziliaanse rechter heeft Netflix bevolen de film The First Temptation of Christ te verwijderen, meldt AP. In de komediefilm, waarin Jezus wordt geportretteerd als een homoseksuele man, is volgens de rechter sprake van blasfemie.

Het oordeel van de rechter volgt op een petitie van een Braziliaanse katholieke organisatie, die meent dat de film "de eer van miljoenen katholieken schendt".

Volgens de rechter is het verwijderen van de film goed voor de Braziliaanse samenleving, omdat die voor het overgrote deel christelijk is.

In de film, die gemaakt is door het Braziliaanse filmcollectief Porta dos Fundos, komt Jezus op zijn dertigste verjaardag bij zijn ouders uit de kast. Dit gegeven leidt in Brazilië tot veel kritiek.

Eduardo Bolsonaro, zoon van Braziliaanse president, noemde de film "troep" en zei dat de filmmakers niet representatief zijn voor de Braziliaanse samenleving. Ook werd er op het kantoor van Porta dos Fundos in Rio de Janeiro op de dag voor Kerstmis een aanval met Molotov-cocktails gepleegd. Daarbij raakte niemand gewond.

Netflix heeft nog niet gereageerd op het oordeel.