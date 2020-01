Acteur Bilal Wahib, die onder meer een rol had in Mocro Maffia en De Libi, is door het filmfestival van Berlijn uitgeroepen tot een van de tien Europese Shooting Stars, de grootste jonge Europese filmtalenten.

Wahib speelde vorig jaar in De Libi en Paradise Drifters. Die laatste film wordt vertoond tijdens de Berlinale, die plaatsvindt van 20 februari tot en met 1 maart.

De acteur wordt als Shooting Star naar voren geschoven tijdens verschillende bijeenkomsten op het filmfestival en hij wordt gekoppeld aan belangrijke personen binnen de filmwereld.

Naast acteur is Wahib ook zanger. Hij maakte het nummer Vliegen, de titelsong van De Libi.