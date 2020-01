Het derde seizoen van de Netflix-serie Ozark is vanaf 27 maart te zien. Dat maakt de streamingdienst woensdag bekend.

Jason Bateman speelt een hoofdrol in de serie, die gaat over de wereld van het witwassen van drugsgeld in de Amerikaanse staat Missouri. Ook Laura Linney is in het derde seizoen weer te zien, evenals Julia Garner die in 2019 een Emmy Award won voor haar rol in de serie.

In 2018 werd het derde seizoen al aangekondigd. Het nieuwe seizoen bevat tien afleveringen.