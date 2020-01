Het aantal vrouwelijke hoofdpersonages in Amerikaanse topfilms is in 2019 gestegen. Uit een onderzoek van de San Diego State University blijkt dat 40 procent van de best bezochte films een vrouwelijke protagonist had. Dat meldt Deadline woensdag.

Het onderzoek is uitgevoerd onder de honderd best verdienende films van 2019 in de Verenigde Staten. In 2018 was nog 31 procent van de hoofdpersonen een vrouw.

Buiten de hoofdpersonages om, is het aandeel van vrouwen in de topfilms uit Hollywood aanzienlijk lager. Van alle personages die tekst kregen, is slechts 34 procent vrouw.

Representatie is al langer een heet hangijzer in Hollywood. Zo verscheen er kritiek op de scheve salarisschalen tussen mannelijke en vrouwelijke acteurs, en maakten filmprofessionals in 2016 bezwaar tegen het feit dat er onder de Oscar-genomineerden nauwelijks mensen met een donkere huidskleur te vinden waren.

Begin januari verscheen al het bericht dat het aantal vrouwelijke regisseurs met kaskrakers nog nooit zo hoog was geweest als in 2019. Jennifer Lee behaalde met Frozen 2 onlangs zelfs de hoogste opbrengst voor een animatiefilm ooit.