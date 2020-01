De BBC gaat een natuurdocumentaire maken over de fantasiebeesten die J.K. Rowling voor haar boeken en films bedacht. De presentatie van Fantastic Beasts: A Natural History komt in handen van Stephen Fry, meldt Radio Times woensdag.

In de documentaire komen plekken als het toverkasteel Hogwarts en het Natural History Museum aan bod. Kijkers krijgen niet alleen uitleg over verschillende fantasiebeesten uit de wereld van Rowling, maar ook over echte dieren die tot de verbeelding spreken.

Naast de verfilmde Harry Potter-boeken, schreef Rowling de scenario's voor de nieuwere Fantastic Beasts-films. Er zijn in deze reeks inmiddels twee delen verschenen. Het derde deel, dat zich afspeelt in Rio de Janeiro, moet eind 2021 verschijnen.

Fry is al langer bekend met fantasiewerelden. Zo sprak hij de Britse luisterboeken uit de Harry Potter-reeks in en verzorgde hij de stem van de Cheshire Cat in de meest recentste Alice in Wonderland-films.