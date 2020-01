Bong Joon Ho, die met zijn thriller Parasite onlangs de Golden Globe voor beste buitenlandse film won, komt eind januari naar het International Film Festival Rotterdam (IFFR) om een masterclass te geven. Dat maakte het IFFR woensdag bekend.

De Zuid-Koreaanse cineast won met Parasite in 2019 de prestigieuze Gouden Palm en werd in december genomineerd voor drie Golden Globes, waaronder die voor beste regie. Ook bij de Oscars geldt Bong als kanshebber. De nominaties voor die filmprijs worden op 13 januari bekendgemaakt.

Naast de masterclass staat er op het IFFR een speciale zwart-witvertoning van Parasite geprogrammeerd. Onder de andere gasten op het filmfestival zit ook de Oscar-winnende componist Howard Shore. Hij maakte onder meer de muziek voor The Lord of the Rings en zal een masterclass geven bij een vertoning van David Cronenbergs thriller Crash.

Parasite gaat over een arme familie in Zuid-Korea die listige trucs gebruikt om zich een plek te verschaffen in het huishouden van een rijk gezin. De maatschappijkritische thriller werd bekroond met uiteenlopende prijzen en werd door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot beste film van 2019.