Voormalig stripper Samantha Barbash eist 40 miljoen dollar (ongeveer 36 miljoen euro) van de producenten achter de film Hustlers. Onder de aangeklaagden zit het productiebedrijf van hoofdrolspeelster Jennifer Lopez, Nuyorican Productions. Dat meldt People dinsdag.

Hustlers werd gebaseerd op een artikel in New York Magazine, waarin ex-strippers vertelden over hoe ze de creditcards van rijke klanten misbruikten. Barbash, die in de film Ramona heet en wordt gespeeld door Lopez, stelt dat ze het slachtoffer is geworden van laster. Haar reputatie zou schade hebben opgelopen doordat Ramona illegale medicijnen fabriceert en gebruikt in het bijzijn van haar kind.

De ex-stripper heeft een advocaat in de arm genomen. Een woordvoerder van Lopez wil geen commentaar geven.

Lopez werd voor haar rol in Hustlers genomineerd voor een Golden Globe voor de beste bijrol. Ze bekende ooit te hebben overwogen stripper te worden.