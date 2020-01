Silvio Horta, de bedenker en schrijver van de comedy Ugly Betty, is overleden. Variety heeft dinsdag gemeld dat Horta dood is aangetroffen in een motelkamer in Miami.

Een woordvoerder namens Horta heeft de dood van het brein achter het in 2010 na vier seizoenen gestopte Ugly Betty bevestigd. De woordvoerder wilde niet nader ingaan op de omstandigheden rondom diens overlijden.

Horta werd geboren in Miami als zoon van Cubaanse ouders. Met Ugly Betty, over een vrouw die bij een modeblad gaat werken, won hij Golden Globes voor beste comedy en voor beste vrouwelijke hoofdrol. De Amerikaan schreef in 2015 ook het script voor de televisiefilm The Curse of the Fuentes Women.

Ugly Betty was in Nederland te zien op Net 5. De serie had ook korte tijd een Nederlandse versie, Lotte.