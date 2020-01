Op maandag 6 januari is het proces tegen Harvey Weinstein begonnen. De filmproducent werd in totaal door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, maar deze zaak gaat om twee vrouwen die hem aanklagen wegens verkrachting en ongewenste orale seks. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in 2013 en 2006. In dit blog houden we je op de hoogte over alle ontwikkelingen rondom de zaak.