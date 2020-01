De achttienjarige actrice Josie Totah gaat een van de hoofdrollen vertolken in de remake van de jarennegentigserie Saved by the Bell, meldt The Hollywood Reporter.

Totah zal Lexi gaan spelen. Een knappe cheerleader die niet op haar mondje gevallen is. Ze is het populairste meisje van de school, geliefd en bevreesd door haar medestudenten. Ze voegt zich bij oud-castleden Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez en Elizabeth Berkley. Peacock, de nieuwe streamingdienst van NBCUniversal, zal Saved by the Bell uit gaan zenden.

Totah vertelde in 2018 transvrouw te zijn in een artikel dat ze schreef voor Time Magazine. Voor die tijd was ze als acteur te zien in onder andere de film Spider-Man: Homecoming. Als actrice was ze vorig jaar te zien in de Netlix-serie No Good Nick.

Saved by the Bell werd uitgezonden van 1989 tot 1993 en draaide om een groep middelbareschoolleerlingen die met allerlei typische puberproblematiek te maken kregen. Er volgden ook twee spin-offs en twee televisiefilms.