De dramafilm Joker heeft dinsdag de meeste nominaties (11) ontvangen voor de jaarlijkse prijsuitreiking door de Britse Film- en Televisieacademie (BAFTA). Ook The Irishman en Once Upon a Time… in Hollywood maken met ieder tien nominaties veel kans om op 2 februari in de prijzen te vallen.

Alle drie genoemde films maken kans op de prijs voor beste film, net als Parasite en 1917. Laatstgenoemde film, die zondag de meeste prijzen won tijdens de Golden Globes, heeft in totaal negen nominaties gekregen.

In de categorie beste acteur maken Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time In... Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman), Joaquin Phoenix (Joker), en Jonathan Pryce (The Two Popes) kans op een prijs.

In de categorie beste actrice zijn Jessie Buckley (Wild Rose), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), en Renee Zellweger (Judy) genomineerd.

Vorig jaar gingen de meeste BAFTA's naar het kostuumdrama The Favourite, dat zeven prijzen won. De Netflix-productie Roma werd uitgeroepen tot beste film.