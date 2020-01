Patricia Arquette gaat een rol spelen in de nieuwe thrillerserie Severance van streamingdienst Apple TV+. Dat meldt Deadline maandag.

Arquette won zondag een Golden Globe voor haar rol in de serie The Act. Daarvoor ontving de Amerikaanse actrice eerder ook al een Emmy Award. In Severance wordt ze de tegenspeelster van Adam Scott die onder meer bekend is van Big Little Lies. Ben Stiller gaat de serie produceren.

Severance gaat over een bedrijf met de naam Lumen Industries dat het gegeven dat er een goede balans moet zijn tussen werk en privé naar een hoger niveau tilt. Arquette speelt de baas van het bedrijf. Scott speelt een medewerker die probeert om op te krabbelen na een moeilijke periode. Er is voor Severance nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Arquette won eerder ook al een Emmy voor haar hoofdrol in de serie Medium en een Oscar voor het filmdrama Boyhood uit 2014. Het is de derde keer dat ze samenwerkt met Stiller als producer. Eerder speelden ze samen in de komische film Flirting With Disaster uit 1996.