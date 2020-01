The Office-maker Stephen Merchant komt met een comedyserie over mensen met een taakstraf, getiteld The Offenders. De zesdelige serie wordt ontwikkeld door de BBC en Amazon, meldt The Hollywood Reporter maandag.

The Offenders gaat over zeven mensen met elk een verschillende achtergrond, die samen een taakstraf moeten verrichten in Bristol. Aanvankelijk lijkt iedereen precies in een hokje te passen, maar langzaamaan komt de kijker erachter dat er achter ieder personage meer schuilgaat.

"The Offenders is een passieproject. Mijn ouders werkten vroeger in de taakstraffenwereld en ik vond het altijd erg intrigerend dat alle mensen met wie ze te maken kregen maar één ding met elkaar gemeen hadden: dat ze een misdaad hadden gepleegd", aldus de 45-jarige Merchant, die ook zelf een rol gaat spelen in de nieuwe serie.

De Brit is vooral bekend van The Office, de comedyserie die hij schreef en regisseerde samen met Ricky Gervais. Van The Office werd ook een succesvolle Amerikaanse versie gemaakt, met Steve Carell in de hoofdrol. Ook speelde Merchant onlangs de rol van SS-officier in de film Jojo Rabbit, van regisseur Taika Waititi.