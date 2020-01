Rian Johnson, schrijver en regisseur van de film Knives Out, wil graag een opvolger maken waarin Daniel Craig wederom de rol van detective vertolkt. Aan The Hollywood Reporter vertelt Johnson dat hij al is begonnen met het ontwikkelen van een tweede film.

In de in 2019 verschenen film die werd genomineerd voor een Golden Globe, speelt Daniel Craig detective Benoit Blanc, die de moord op de rijke patriarch van een excentrieke familie onderzoekt. Naast Craig zijn onder anderen Chris Evans, Jamie Lee Curtis en Ana de Armas in de film te zien.

Hoewel het de bedoeling is dat Craig terugkeert in zijn rol, zal de tweede film zich richten op een nieuwe zaak in een andere plaats met een nieuwe cast. Volgens producent Ram Bergman heeft Craig er wel oren naar om de rol nog eens te spelen. "Hij had er zoveel plezier in en wil meer."

Johnson hoopt de film volgend jaar te kunnen maken. Lionsgate, het bedrijf dat de film produceerde, heeft overigens nog niet ingestemd met een vervolg. Aangezien de film wereldwijd al 247 miljoen euro heeft opgebracht, lijkt dit echter wel waarschijnlijk.