Elise Schaap en Pierre Bokma spelen de hoofdrollen in de verfilming van de roman Mijn vader is een vliegtuig. De opnames beginnen maandag en de film verschijnt dit najaar in de bioscoop, heeft filmproducent September Films maandag bekendgemaakt.

Mijn vader is een vliegtuig is de debuutroman van Antoinette Beumer. Hiervoor won de auteur de Hebban Debuutprijs 2018.

De roman draait om de veertigjarige Eva (in de film gespeeld door Schaap). Als haar moeder overlijdt, blijkt Eva's leven te zijn gebaseerd op leugens en geheimen. Ze begint een zoektocht naar haar verleden.

Bokma speelt Eva's vader. Maarten Heijmans vertolkt diens jongere versie. Stefan Rokebrand neemt de rol op zich van Eva's echtgenoot Peter.

Beumer is verheugd over de aanstaande verfilming van haar roman. "Precies twee jaar geleden verscheen mijn debuutroman", aldus de 57-jarige auteur. "Het is ongelofelijk dat we dit verhaal nu al kunnen verfilmen met een droomcast. Mijn crew en ik staan te popelen om te beginnen. Voor mij wordt dit de meest persoonlijke film die ik tot nu toe heb mogen maken. En dat is een voorrecht, maar ook heel erg spannend."

Beumer eerste regisseur die eigen boek verfilmt

Beumer is naast schrijfster ook regisseur. De auteur van Mijn vader is een vliegtuig gaat de verfilming van haar boek zelf regisseren, volgens September Film een unicum.

Beumer regisseerde eerder onder andere de films Loft, Jackie, en Soof. Haar debuutfilm De gelukkige huisvrouw was met meer dan 500.000 bezoekers goed voor een Platina Film. Hoofdrolspeelster Carice van Houten ontving voor haar hoofdrol in deze film een Gouden Kalf voor beste actrice.