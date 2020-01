De Eerste Wereldoorlogfilm 1917 heeft zondagavond de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino is de beste film in de categorie beste musical of comedy. Streamingsdienst Netflix is de grootste verliezer van de avond geworden. Van de 34 nominaties wonnen ze er maar twee.

Marriage Story van regisseur Noah Baumbach was de grote kanshebber met zes nominaties, maar de Netflix-film kreeg er slechts een, voor Laura Dern voor beste vrouwelijke bijrol. Het gangsterepos The Irishman van Martin Scorsese, ook van Netflix, had zes nominaties maar ging zonder winst naar huis.

Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood had vijf nominaties, waarvan er drie werden verzilverd. De film werd uitgeroepen tot beste musical of comedyfilm, de regisseur kreeg de prijs voor het beste scenario en Brad Pitt werd voor deze film uitgeroepen tot beste acteur in een bijrol.

De man achter 1917, Sam Mendes, werd uitgeroepen tot beste regisseur tijdens de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. De filmprijzen, de grootste na de Oscars, werden voor de 77e keer uitgereikt.

Joaquin Phoenix en Renée Zellweger in de prijzen

Joaquin Phoenix kreeg een Golden Globe voor zijn hoofdrol in de film Joker. Renée Zellweger mocht de prijs mee naar huis nemen voor haar hoofdrol in Judy, over Judy Garland in haar nadagen.

Rocketman, over het leven van zanger Elton John, heeft twee Golden Globes gekregen. Taron Egerton is verkozen tot beste acteur in een comedy- of musicalfilm voor zijn rol van de bebrilde zanger. Elton John zelf mocht ook een Golden Globe mee naar huis nemen. Hij won er een voor het lied (I'm Gonna) Love Me Again, samen met tekstschrijver Bernie Taupin.

De Amerikaanse actrice met Chinees-Koreaanse ouders Awkwafina (echte naam Nora Lum) kreeg het beeldje voor haar hoofdrol in The Farewell. De Zuid-Koreaanse film Parasite werd uitgeroepen tot beste niet-Engelstalige film. De stop-motionfilm Missing Link kreeg de Golden Globe voor beste animatiefilm.

Fleabag en Succession in de prijzen

De Amazon Prime-serie Fleabag kreeg de prijs voor beste comedyserie, bedenker en schrijver Phoebe Waller-Bridge kreeg de Golden Globe voor haar rol in haar eigen serie.

De HBO-serie Succession is uitgeroepen tot beste televisieserie in de categorie drama. Brian Cox uit die serie kreeg de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Chernobyl (HBO) heeft de prijs in de wacht gesleept voor beste miniserie.

Olivia Colman kreeg een prijs voor haar rol in de Netflix-serie The Crown. De tweede en laatste voor de streamingsdienst.

Ereprijzen voor hun gehele oeuvre waren er voor Tom Hanks en Ellen DeGeneres.

Harde grappen van Ricky Gervais

De presentatie was voor de vijfde keer in handen van de Britse komiek Ricky Gervais. In zijn openingsmonoloog maakte hij zoals vaak harde grappen. Zo wilde hij niets te maken hebben met het In Memoriam-segment waarin overleden vakgenoten worden geëerd. De lijst was volgens hem niet divers genoeg.

De Golden Globes zijn de filmprijzen van de Hollywood Foreign Press Assosiation, een organisatie van zo'n 90 journalisten en fotografen uit ongeveer 55 landen. Inmiddels worden de Golden Globes gezien als een goede graadmeter voor de Oscars die op 10 februari worden uitgereikt.