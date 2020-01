Frozen 2 is inmiddels de animatiefilm die wereldwijd het meeste geld heeft opgebracht, meldt CNBC zondag. Sinds oktober 2019 heeft de film wereldwijd 1,32 miljard dollar opgebracht.

De eerste animatiefilm Frozen leverde in 2013 en 2014 een totaalbedrag van 1,28 miljard dollar op. Het tweede deel heeft in twee maanden tijd al meer opgeleverd.



De top drie van meest winstgevende animatiefilms bestaat nu enkel uit Disney films, waaronder Frozen 2 (1,32 miljard), Frozen (1,28 miljard) en Incredibles 2 (1,24 miljard). Laatstgenoemde is een productie van Pixar, maar deze studio is in handen van Disney.

In december 2019 werd al bekend dat Frozen 2 wereldwijd meer dan 1 miljard dollar opleverde. In Nederland werd de film vanaf de première tot en met het openingsweekend bezocht door meer dan 200.000 bezoekers. Dit bracht 1,6 miljoen euro op.