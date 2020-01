Jennifer Lopez, die in de film Hustlers een stripper speelt, heeft ooit overwogen om te gaan strippen. De zangeres en actrice werd verleid door het geld dat het werk met zich kan meebrengen.

"Er was een moment in mijn leven dat mijn vrienden, die ook werkten als danser, me vertelden dat ik duizenden dollars kon verdienen in clubs in New Jersey", vertelt Lopez in gesprek met W Magazine.

De actrice werd even door het aanbod verleid, vooral omdat ze niet topless hoefde te gaan. "Het klonk heel erg goed omdat ik destijds geen cent te makken had en elke dag pizza moest eten, maar heb het uiteindelijk nooit gedaan."

Lopez zegt in hetzelfde interview dat ze het best spannend vond om de rol van stripper Ramona te spelen. "Ik heb nog nooit iemand gespeeld die zo donker en gecompliceerd is."

Haar personage vond ze uiteindelijk erg leuk om te spelen. "Ze deed me denken aan zo'n vriendin die iedereen wel heeft: iemand die leven in de tent brengt, maar je ook in de problemen kan doen belanden."

Lopez stopte op zestienjarige leeftijd vroegtijdig met de middelbare school, zodat ze tijd kon besteden aan danslessen. De actrice heeft jarenlang in nachtclubs gedanst voordat ze klussen kreeg in videoclips en werd aangenomen bij het dansgezelschap In Living Color.