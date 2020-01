De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein staat maandag voor de rechter in New York. Hij wordt door ruim tachtig vrouwen beticht van seksueel misbruik en seksuele intimidatie. In de strafzaak die maandag dient, wordt hij beschuldigd van verkrachting van een vrouw in een hotel en gedwongen orale seks bij een productieassistente.

Weinstein mocht het proces in New York in vrijheid afwachten door het betalen van een borgsom van 5 miljoen dollar (ongeveer 4,47 miljoen euro) maar moest wel een enkelband dragen. Ook mocht hij de Verenigde Staten niet verlaten.

Weinstein tekende in het verleden voor tal van kaskrakers en Oscar-winnende films. In 2017 raakte zijn loopbaan in verval toen er verhalen naar buiten kwamen van ruim tachtig vrouwen die hem beschuldigden van seksueel misbruik en intimidatie. Het ging daarbij om actrices en vrouwelijke collega's. Weinstein zorgde er volgens hen voor dat ze rollen of opdrachten niet kregen of anderszins werden tegengewerkt op het moment dat ze niet op zijn avances ingingen. Weinstein schakelde naar verluidt advocaten en privédetectives in om ervoor te zorgen dat ze niet uit de school klapten.

Toen de geest eenmaal uit de fles was, werd Weinstein ongewild het gezicht van de #metoo-beweging. Die zorgde er voor dat er een wereldwijde discussie op gang kwam. Steeds meer vrouwen vertelden over hun negatieve ervaringen met mannen die een machtspositie gebruikten om hen op die manier naar hun pijpen te laten dansen en/of seksueel te intimideren of te misbruiken.

De strafzaak die maandag dient betreft een verkrachting van een vrouw in een hotel in New York in 2013. Daarnaast zou Weinstein in 2006 zijn productieassistente Mimi Haleyi tegen haar zin oraal hebben geprobeerd te bevredigen.

Weinstein kan een levenslange gevangenisstraf krijgen

Het justitiële apparaat in New York klaagt Weinstein aan voor de zwaarste vorm van seksueel misbruik. Dat kan hem maximaal op een levenslange gevangenisstraf komen te staan. De filmproducent zelf ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt dat alle seksuele contacten plaatsvonden met instemming van de betrokken vrouwen.

De rechtszaak in New York is nog maar het begin van de strafrechtelijke vervolging van Weinstein. Meerdere aanklachten en rechtszaken zijn in voorbereiding, ook buiten Amerika. Op 11 december werd bekend dat Weinstein een schikking van ruim 22 miljoen euro heeft getroffen met meer dan dertig actrices en voormalig werknemers.

23 vrouwen, onder wie de actrices Rosanna Arquette, Ashley Judd en Rose McGowan, brachten medio december een gezamenlijke verklaring naar buiten als reactie op een interview dat Weinstein gaf aan de New York Post. Daarin stelde hij een schouderklopje te verdienen voor de manier waarop hij vrouwen professioneel zou hebben geholpen. Hij refereerde daarbij onder andere aan een miljoenencontract dat hij zou hebben geregeld voor Gwyneth Paltrow, een van de vrouwen die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Weinstein stelde in het interview zich wat dit soort zaken betreft "een vergeten man" te voelen.

"Harvey Weinstein probeert opnieuw om de maatschappij om de tuin te leiden", aldus de vrouwen in de verklaring. "Hij zegt in een interview dat hij niet wil worden vergeten. Nou, dat zal ook niet gebeuren. Weinstein zal worden herinnerd als een seksueel roofdier en een misbruiker die geen spijt toont, die alles heeft genomen en niets verdient. Hij zal worden herinnerd door de collectieve vastberadenheid van talloze vrouwen die opstonden en zeiden dat het genoeg is geweest. Wij weigeren om dit roofdier zijn geschiedenis van misbruik te laten herschrijven."