Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week de veelbesproken serie Messiah, vier seizoenen van Vikings, Mamma Mia! en liefst drie films uit de Jurassic Park-reeks.

Series

Messiah (seizoen 1)

CIA-agent Eva Geller doet in Messiah onderzoek naar een mysterieuze man die na het verstoren van de openbare orde behoorlijk wat aandacht naar zich toe trekt. Bijna iedereen gaat ervan uit dat hij wonderen verricht, behalve Eva. Zij probeert er zo snel mogelijk achter te komen of hij echt een messias of gewoon een pure oplichter is.

Vikings (vijf seizoenen)

In de spannende serie Vikings krijgt de kijker een indruk van de gewelddadige avonturen van vikinghoofdman Ragnar Lothbrok, die alle stammen in Scandinavië probeert te verenigen. Dit gaat gepaard met levensgevaarlijke en gewelddadige invallen in Groot-Brittannië. Ondertussen gaan zijn zoons gebukt onder de legendarische status van hun vader.

Dracula (seizoen 1)

In deze miniserie, die gebaseerd is op de boeken van Bram Stoker, worden de straten van Londen aan het eind van de negentiende eeuw onveilig gemaakt door beminnelijke bloedzuigers. Aan vampierjager Van Helsing de taak om Dracula voor eens en altijd te stoppen.

Alexa & Katie (seizoen 3)

Alexa vocht in deze Netflix Original de afgelopen twee seizoenen tegen kanker. Met haar beste vriendin Katie aan haar zijde wist ze de ziekte te overleven. In dit derde seizoen probeert ze er alles aan te doen om de ziekte voor eens en altijd achter zich te laten. Ze is namelijk - zoals ze zelf zegt - meer dan kanker alleen.

How to get away with murder (seizoen 5)

How to get away with murder draait om Annalise Keating, een professor in strafrecht en succesvol advocate, die niet snel te imponeren is, zo weten Connor, Michaela, Asher, Laurel en Wes uit eigen ervaring. Als deze vijf door Annalise worden uitgekozen om voor haar te werken, raken ze al snel betrokken bij een mysterieuze moord.

Spinning Out (seizoen 1)

De carrière van kunstschaatsster Kat Baker lijkt voorbij na een val. Maar als ze plots toch nog de kans krijgt om verder te schaatsen als duo met haar collega Justin, twijfelt ze eerst. Ze moet al haar angsten opzijzetten om er het beste van te maken.

Anne with an E (seizoen 3)

Wees Anne Shirley heeft het in Anne with an E niet eenvoudig. Al haar hele leven wordt ze van de ene naar de andere instelling of opvanggezin gesleept. Tot ze op een dag naar de geharde en ongehuwde Marilla Cuthbert en haar broer Matthew wordt gestuurd. Zij hadden echter eerder een jongen verwacht, waardoor de onderlinge verhoudingen vanaf het begin op scherp staan.

Films

Captain Phillips

Tom Hanks speelt een glansrol in de in 2013 uitgebrachte film Captain Phillips. In dit op waargebeurde feiten gebaseerde avontuur wordt hij als kapitein gegijzeld door Somalische piraten, nadat zijn vrachtschip is gekaapt.

Mamma Mia!

Sophie wil er voordat ze gaat trouwen achterkomen wie haar vader is. Daarom nodigt ze, zonder haar moeder in te lichten, de drie exen van haar alleenstaande moeder uit op het Griekse eiland Kalokairi. Uiteraard kunnen de hits van ABBA in deze eerste film niet ontbreken.

The Bourne (vier films)

Matt Damon is weer goed vertegenwoordigd op Netflix. Op 1 januari zijn maar liefst vier films met hem in de rol van Jason Bourne verschenen: The Bourne Identity, The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy en The Bourne Supremacy. In de eerste film lijdt hij aan geheugenverlies en terwijl hij zijn leven probeert te reconstrueren, komt hij erachter dat hij behoorlijk wat vijanden heeft.

Jurassic Park (drie films)

Niet één, niet twee, maar drie films uit de Jurassic Park-reeks zijn op Netflix verschenen: Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park en Jurassic Park III. Wetenschappers zijn er in deze films in geslaagd om dinosauriërs te klonen met een uit een mug afkomstige druppel dinobloed. De ondernemende John Hammond ziet hier wel heil in en wil de gekloonde dino's laten zien in zijn eigen themapark.

Jumanji

Netflix gaat terug in de tijd met de film Jumanji (1995). Alan Parrish - gespeeld door de overleden Robin Williams - ontdekt een mysterieus bordspel en wordt daardoor, onder het toeziend oog van zijn vriendinnetje Sarah, de wilde jungle in gezogen.

Matilda

Jong en oud genieten al jaren van het superslimme meisje Matilda, maar vanaf nu staat de film ook op Netflix. Ze valt op bij haar lieve juffrouw wanneer ze voor het eerst naar school mag. Langzaam ontwikkelt ze speciale krachten, maar dat hebben haar vervelende ouders niet door.

The Shawshank Redemption

In The Shawshank Redemption wordt bankier Andy Dufresne onterecht veroordeeld tot tweemaal levenslang voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Hij belandt in een zwaarbewaakte gevangenis en is hier maar liefst twintig jaar overgeleverd aan bedrog en corruptie. Zijn enige vriend heeft alle hoop op vrijheid verloren, maar dan bedenkt Andy een plan.