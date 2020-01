De Brits-Amerikaanse serie Killing Eve krijgt een vierde seizoen, kondigt zender BBC America vrijdag aan. Het nieuws komt maanden voordat het derde seizoen van de populaire serie uitgezonden wordt.

De zender laat weten een enorm vertrouwen in de serie te hebben. "Killing Eve won tijdens elke grote awarduitreiking en het is de snelst groeiende show op Amerikaanse televisie sinds zes jaar", aldus Sarah Barnett, directeur van AMC Networks Entertainment Group, waaronder BBC America valt.

De serie is gebaseerd op de boeken van Luke Jennings en gaat over de jacht van geheim agent Eve Polastri op de geniale seriemoordenaar Villanelle, die voor haar werkgever de hele wereld over reist om nietsvermoedende mensen te vermoorden.

De hoofdrollen worden gespeeld door Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw en Kim Bodnia. Oh en Comer wonnen in 2019 respectievelijk een Emmy en een Golden Globe voor hun rollen in de serie.

Het derde seizoen van Killing Eve zal in de lente van dit jaar te zien zijn .