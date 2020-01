Netflix en Amazon Studios zijn door een kaartenmaker aangeklaagd voor schending van diens intellectueel eigendom in de geflopte film Lay the Favourite uit 2012. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Als het aan Victor Baker ligt, moeten filmstudio Amazon en streamingdienst Netflix 150.000 dollar (ongeveer 135.000 euro) betalen voor het ongevraagd gebruiken van zijn kaart van Curaçao. Volgens de Texaanse kaartenmaker speelt zijn landkaart van Curaçao een cruciale rol in de film.

Lay the Favourite draait om de wereld van het gokken op sportuitslagen en speelt zich deels af op Curaçao. Baker zegt geen toestemming te hebben gegeven voor het vertonen van een door hem vervaardigde landkaart van het eiland. De kaart is te zien op de achtergrond tijdens een van de scènes.

Het productiebudget van de film wordt geschat op ruim 26 miljoen dollar (23 miljoen euro), maar de wereldwijde bioscoopopbrengst kwam uit op slechts 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro). Naast Willis zijn ook Catherine Zeta-Jones, Joshua Jackson en Vince Vaughn in de film te zien.

Lay the Favourite werd na de release in 2012 niet goed ontvangen. The New York Times noemde de film ondanks de aansprekende cast een flop en The Hollywood Reporter vergeleek de film met "een luidruchtige gast op een feestje, die eerst vermakelijk is, totdat je niet kunt wachten om de kamer te kunnen ontvluchten".