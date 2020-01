Vrouwelijke regisseurs leverden volgens een onderzoek van de Universiteit van Zuid-Californië in 2019 de grootste bijdrage aan de films met de hoogste omzet. In twaalf van de honderd meestverdienende films uit dat jaar was sprake van een vrouw die de regie voor haar rekening nam, meldt The Hill donderdag.

De twaalf vrouwelijke regisseurs, onder wie Jennifer Lee van Frozen II en Lorene Scafaria van Hustlers, maakten 10,6 procent uit van alle regisseurs uit de honderd films. Lee's bijdrage heeft in 2019 ruim 1 miljard dollar opgebracht en daarmee was zij qua omzet het meest succesvol van de vrouwen.

Het tot 2019 hoogste percentage van vrouwelijke regisseurs bij filmhits was acht procent, in 2008. In 2018 was slechts 4,5 procent van de regisseurs bij de honderd meestverdienende films vrouw.

Filmstudio Universal Pictures was in 2019 de enige grote studio met, in de persoon van Donna Langley, een vrouw aan het roer. De filmstudio had in 2019 met 26 procent het hoogste percentage vrouwelijke regisseurs. Streamingdienst Netflix volgt met twintig procent.