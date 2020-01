Volgens Kevin Feige, de directeur van Marvel Studios, is er in een van de komende superheldenfilms een transgenderpersonage in het verhaal geschreven. Dat bevestigt Feige volgens de BBC tijdens een vragenronde op de New York Film Academy.

Volgens de Marvel-directeur zit het personage in een film die momenteel wordt opgenomen. Hij laat daarnaast weten dat er nog meer lhbti-personages in Marvel-films worden toegevoegd. "Vooral transgenderpersonages", bevestigt Feig.

Om welke film het gaat wordt niet gespecificeerd, maar mogelijk zou het kunnen gaan om The Eternals. De opnames hiervan zijn momenteel bezig.

Eerder werd al bevestigd dat er een homoseksueel personage in deze Marvel-film zit. Ook zal er een dove superheld worden toegevoegd aan de reeks personages.