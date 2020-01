De uitreiking van de Golden Globes, de opmaat voor de Oscars, zal voor de genodigden worden opgeluisterd door een volledig veganistisch menu. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De prijsuitreiking voor de makers van binnen- en buitenlandse films en series wordt op 5 januari georganiseerd door de Hollywood Foreign Press Association en die vindt dat duurzaamheid dit jaar voorop moet staan.

Op het menu van het feestelijke evenement stond in december nog vis vermeld, maar volgens de chef van het Beverly Hilton heeft de organisatie dit op het laatste moment nog laten veranderen in een volledig plantaardig aanbod.

Het is de eerste keer dat de genodigden tijdens de Golden Globes uitsluitend veganistisch eten krijgen geserveerd. Maar de organisatie voert nog andere wijzigingen door om het prijzengala duurzamer te laten verlopen. Zo wordt de rode loper van vorig jaar opnieuw gebruikt, wordt drinkwater in glazen kannen in plaats van in plastic flesjes uitgedeeld en wordt plasticafval gereduceerd.

Netlifx een van de grote kanshebbers

Netflix is een van de grote kanshebbers tijdens de Golden Globes. De streamingdienst is onder andere genomineerd voor de film Marriage Story, die de meeste nominaties binnensleepte. Ook The Irishman, The Crown en The Politician maken kans op een van de gouden beeldjes.

The Irishman, Marriage Story, 1917, Joker en The Two Popes maken kans op een Golden Globe in de filmcategorie beste drama. Voor beste comedy of musical zijn Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time In... Hollywood en Rocketman de kanshebbers.

In de televisiecategorieën maken Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show en Succession kans op een Golden Globe voor beste dramaserie. Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel

en The Politician kunnen de prijs winnen voor beste comedy- of musicalserie.