Eddy Terstall vindt het moeilijk in te schatten of voormalig castingdirector, producent en regisseur Job Gosschalk een terugkeer in de filmwereld moet overwegen. Dat zegt hij in een interview in Nieuwe Revu.

"Ik vraag me af of je als Job zijnde nog wel zou moeten willen terugkeren. Aan de andere kant was hij natuurlijk ook ontzettend goed in zijn vak, dat is nu net het pijnlijke punt", zegt Terstall.

Gosschalk legde zijn werk eind 2017 neer, omdat hij "over grenzen is gegaan" in zijn omgang met acteurs. Hij geldt als een belangrijke figuur binnen de Nederlandse entertainmentwereld. Gosschalk begon in 1994 bij Kemna Casting en had van 2000 tot 2008 de leiding over het kantoor.

Volgens Nieuwe Revu zou Gosschalk al contact hebben gelegd met verschillende producenten, onder wie Frans van Gestel (onder andere Alles is Liefde). Deze laat echter aan het blad weten dat ze niet over nieuwe projecten hebben gesproken; "maar als mensen - linksom of rechtsom - hun straf hebben ondergaan, vind ik dat je wel open naar de materie moet kijken. De menselijke maat richting alle partijen is daarbij heel belangrijk. Ik kan dus niet bij voorbaat zeggen of ik wel of niet met hem zou samenwerken. Dat is echt maatwerk."

'Hij heeft nog steeds belangrijke vrienden'

Actrice Inge Ipenburg (62) speelde onder andere zeven jaar lang in Goede Tijden, Slechte Tijden, de serie waar Kemna tot voor kort de casting voor verzorgde. Zij denkt dat Gosschalk zonder moeite zijn oude werk weer zou kunnen oppakken.

"Omdat Nederland een klein landje is, we allemaal een geschiedenis met elkaar hebben en - ondanks het feit dat hij van het podium verdwenen is - hij nog steeds belangrijke vrienden heeft", zegt ze in Nieuwe Revu. "Zijn naam zal niet meer groot op het affiche komen te staan, maar achter de schermen denk ik dat hij voor een belangrijk deel zijn positie terugkrijgt."

Twee jaar na het vertrek van Gosschalk heeft ook castingdirector Marc van Bree afscheid genomen bij Post Castelijn (voorheen Kemna), meldt het weekblad verder. Van Bree laat weten dat zijn besluit niets te maken hebben met de beschuldigingen aan het adres van Gosschalk: "Ik ga wonen bij mijn man in Portugal, die een baan heeft in Lissabon. Om vanuit daar nog werk voor hier te verrichten, zie ik niet zitten."

Zaak tegen Gosschalk afgesloten

Ondertussen hebben Gosschalk en de persoon die hem van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigde, afgelopen november overeenstemming bereikt.

In een verklaring staat dat Gosschalk en de persoon die aangifte tegen hem heeft gedaan, hun kijk op de gebeurtenissen met elkaar hebben kunnen delen. Tijdens de mediation hebben ze vragen aan elkaar kunnen stellen. Na het gesprek werd besloten de zaak af te sluiten.

De afgelopen jaren maakten meerdere mensen, ook anoniem, melding van nare ervaringen tijdens hun samenwerking met Gosschalk. Zij hebben dit echter niet in een aangifte verwerkt.