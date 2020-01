Yannick Jozefzoon is op dit moment in Baantjer: Het Begin te zien, maar de 29-jarige acteur is niet bezig met zijn grote doorbraak.

"Ik verwacht niet dat het (meespelen in de serie, red.) me iets gaat brengen, ik vond het vooral een mooi project op zich om te doen. Heb er op het gebied van acteren weer veel van geleerd", zegt hij in een interview in Nieuwe Revu.

"Verder hoop ik dat er mooie dingen blijven komen in de toekomst, maar het is niet zo dat ik vurig hoop dat ik dankzij Baantjer mijn grote doorbraak krijg."

Volgens de acteur, die in 2015 aan de toneelacademie van Maastricht afstudeerde, is er in Nederland ook zonder doorbraak werk genoeg voor hem en zijn collega's: "Het geld ligt voor het oprapen. Er zijn heel veel interessante manieren voor mij om mijn werk te kunnen blijven doen. De ene keer is dat iets commercieels, de andere keer een arthousefilm."

'Vuurtje gaat wel branden hoor'

Een van de arthousefilms waarin Jozefzoon te zien was, is Tom Adelaar (2018). Daarin speelt hij een Surinaamse callcentermedewerker die een Nederlandse aanneemt, omdat hij denkt dat hij op die manier meer omzet kan maken. Jozefzoon had veel plezier in het spelen van die rol, omdat hij daarin veel van zichzelf kon laten zien.

"Het geloof om echt verder te gaan met film en de liefde om personages uit te diepen, is daar op de set begonnen. Ik was ongeduldig: ik kwam net van de toneelacademie en voelde me als een jonge belofte die op de bank zat. Ik zat te wachten tot een speler geblesseerd uit zou vallen en ik mijn kunsten kon laten zien."

"Als die kans zich dan eindelijk aandient, spring je een gat in de lucht. Als je dan ook zo'n voltreffer als Tom Adelaar scoort, dan gaat dat vuurtje echt wel branden, hoor."