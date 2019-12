Kevin Spacey heeft een schikking getroffen in de zaak rondom vermeend seksueel misbruik die een masseur tegen hem had aangespannen. Spacey en de zoon van de inmiddels overleden masseur hebben hiertoe maandag documenten ingediend bij de rechtbank, meldt The Hollywood Reporter.

Details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. De schikking is zodanig vormgegeven dat er niet op een later moment opnieuw een aanklacht over dezelfde zaak kan worden ingediend.

Na de dood van de masseur, die anoniem is gebleven, in september kon de vervolging van Spacey aanvankelijk niet doorgaan. De zoon van de man die Spacey beschuldigde diende vervolgens met succes een verzoek in om de aanklacht te mogen overnemen.

Spacey, tegen wie tal van beschuldigingen van misbruik zijn geuit, bracht op Kerstavond niet voor het eerst een opvallende video-boodschap uit. Hij pleitte daarin als zijn personage Frank Underwood uit House of Cards voor meer goedheid in de wereld.