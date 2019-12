Videoland heeft weer nieuwe titels toegevoegd. Afgelopen week zijn er geen nieuwe series bijgekomen, maar nog wel genoeg films die je kunt kijken. Kijk je toch liever een serie? Dit zijn de 10 beste series die nu op Videoland staan.

Hugo

De jonge acteur Asa Butterfield, die we kennen van de hitserie Sex Education, speelt in deze film Hugo, een 12-jarig weeskind dat in de muren van een treinstation in Parijs woont. Hij loopt al jaren rond met een groot geheim en hierdoor komt zijn leven in gevaar als hij een meisje ontmoet. Bekijk hier ook de 13 beste Martin Scorsese films.

Me Before You

William Traynor had het leven waar de meeste mensen jaloers op zouden zijn, maar als hij na een ongeluk voor altijd gebonden is aan een rolstoel, wordt zijn leven onuitstaanbaar. Wanneer Louisa Clark zijn wereld binnenstapt, is niet alles meer grijs. Hij heeft na jaren eindelijk weer zin in het leven.

Deepwater Horizon

In 2010 gebeurde er een ramp op het BP-boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. Er ontstond brand op het platform, waardoor alles explodeerde en er 11 bemanningsleden om het leven kwamen. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal.

Trailer Deepwater Horizon

Ghost

Wanneer Sam Wheat overlijdt, is zijn vriendin Molly er helemaal kapot van. Sam is echter nog niet van plan om haar achter te laten, zijn geest blijft haar volgen. Hij probeert haar te waarschuwen omdat ze gevaar loopt, maar het blijkt niet zo makkelijk om iemand over te halen als je een spook bent.

Een Wolf in Schaapskleren

Grey, een wolf, verandert in een schaap nadat hij een gekke toverdrank van een waarzegster heeft opgedronken. Dit is voor hem een grote ramp omdat zijn wolvenfamilie nu gevaar loopt. Kan hij zijn familie redden in zijn nieuwe lichaam? En kan hij de betovering nog verbreken?