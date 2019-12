De serie Undercover, met onder anderen Frank Lammers en Anna Drijver in de hoofdrollen, was het afgelopen jaar de populairste Netflix Original-serie onder Nederlandse Netflix-kijkers.

In de top tien van best bekeken series staan verder het derde seizoen van La casa de papel, The Witcher, Sex Education, het derde seizoen van Stranger Things, When They See Us, The Umbrella Academy, Unbelievable, het tweede seizoen van You en What/If.

De actiefilm 6 Underground met Ryan Reynolds was onder Nederlandse kijkers de populairste film, gevolgd door Murder Mystery, The Irishman, Triple Frontier, Isn't It Romantic, The Perfect Date, Falling Inn Love, The Knight Before Christmas, El Camino: A Breaking Bad Movie en The Highwaymen.

In een lijst waarin de populariteit van Netflix Original-films en -series zijn samengevoegd, staat Undercover ook op de eerste plaats. De top drie wordt aangevuld met de films 6 Underground en Murder Mystery.

Hoe vaak de series en films zijn bekeken, is niet bekend. Netflix zegt voor de lijsten alleen de meest populaire seizoenen te hebben meegeteld.

De lijsten zijn gebaseerd op het aantal Netflix-accounts die minstens twee minuten van een serie of film hebben gekeken binnen de eerste 28 dagen na de première van de betreffende titel. Voor de titels die in december 2019 zijn uitgekomen, zoals The Witcher, zijn ook schattingen van het aantal kijkers meegenomen.