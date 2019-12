Met deze week het langverwachte tweede seizoen van You en een comedy-dramafilm met in de hoofdrol Games of Thrones-ster Maisie Williams.

Series

Rick and Morty (seizoen 4)

Rick, een oudere, geestelijk instabiele wetenschapper, beleeft absurde avonturen met zijn kleinzoon Morty. Hun tripjes naar het heelal en het parallelle universum brengen Morty in grote problemen, zowel thuis als op school.

Lost in Space (seizoen 2)

De remake van de gelijknamige serie uit de jaren zestig draait om de familie Robinson, die na een noodlanding op een buitenaardse planeet terechtkomt. Hier moeten ze - tegen alle verwachtingen in - vechten om te overleven en te ontsnappen. Maar overal waar ze komen, dreigt er gevaar.

You (seizoen 2)

'Creepy' Joe (Penn Badgley) is terug in het tweede seizoen van You. Hij laat zijn oog vallen op kokkin Love Quinn (Victoria Pedretti). Zo sneaky als hij is, probeert hij haar in te pakken door haar stappen te volgen. Ondertussen moet hij zien te dealen met zijn ex-geliefde Candace (Ambyr Childers), die uit is op wraak.

The Gift (seizoen 1)

In het eerste seizoen van The Gift begint een kunstenares uit Istanboel aan een persoonlijke reis met het doel de universele geheimen van een Anatolische archeologische site te ontdekken. Op deze bijzondere trip krijgt ze ook te maken met allerlei puzzelstukjes om de mysteries rondom haar eigen verleden te ontrafelen.

The Restaurant (seizoen 1 en 2)

De Zweedse serie The Restaurant draait om een heuse gezinsdoding. Na de Tweede Wereldoorlog keert de oudste zoon Gustaf terug naar het restaurant, waar hij er al snel achterkomt dat zijn familie op de rand van een faillissement staat. De familie zal alles op alles moeten zetten om het hoofd boven water te houden. Maar niet iedereen zit te wachten op grote veranderingen.

Films

Then Came You

De moedige en terminaal zieke Skye, gespeeld door Games of Thrones-ster Maisie Williams, raakt bevriend met de negentienjarige hypochonder Calvin (Asa Butterfield), die zelfs nog bang is voor zijn eigen schaduw. Door het uitvoeren van haar bijzondere bucketlist probeert ze hem langzaam uit zijn schulp te laten kruipen. Dan wordt hij verliefd op stewardess Izzy (Nina Dobrev).

Dolly Parton: Here I Am

Wie is Dolly Parton en welke mensen en plaatsen hebben invloed gehad op haar carrière? In deze indringende documentaire worden kijkers op een bijzondere reis meegenomen langs al haar hoogte- en dieptepunten. Het is overigens niet de eerste keer dat de zangeres onderwerp van een Netflix-reeks is: Dolly Parton's Heartstrings was ook de moeite van het bekijken waard.

The App

In deze sciencefictionfilm uit 2019, niet te verwarren met de gelijknamige Nederlandse film uit 2013, raakt Nick, een acteur en rijke erfgenaam, geobsedeerd door een datingapp. Hij komt hierdoor in een negatieve spiraal terecht.

